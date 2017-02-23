Лобастов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ в Осрблье

Российский биатлонист Никита Лобастов стал бронзовым призёром юниорского первенства мира по биатлону в Осрблье (Словакия). Победу одержал норвежец Синдре Петтерсен. Серебро в активе немца Давида Цобеля.
Биатлон. Юниорское первенство мира. Осрблье
Индивидуальная гонка. 15 км. Юниоры
1. Синдре Петтерсен (Норвегия) — 40.17,2 (2).
2. Давид Цобель (Германия) — +51,2 (3).
3. Никита Лобастов (Россия) — +55.2 (1)…
6. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.12,0 (3)…
14. Игорь Малиновский (Россия) — +2.16,5 (4)…
53. Василий Томшин (Россия) — +5.13,4 (5).