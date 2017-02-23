Россиянки разгромили Финляндию на первенстве мира по хоккею с мячом в Иркутске

В Иркутске продолжается 5-е первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет. 23 февраля сборная России в своём третьем матче разгромила финских спортсменок со счётом 8:2. В соревнованиях также выступают хоккеистки из Китая, Швеции и Норвегии.Главный тренер российской командыподелился впечатлениями от игры своих подопечных в первых встречах турнира.«Одна из главных проблем у нас — несыгранность. Я надеялся, что с каждой игрой команда будет входить в тонус. И у команды это получается, но она всё ещё далека от идеала. Но самое главное — девушки почувствовали вкус, и те, кто должен забивать, наконец начали забивать. Игра с Китаем, в которой мы выиграли 13:0, очень нам помогла в том смысле, что мы стряхнули негативные эмоции после поражения от шведок, и сегодня был позитив. Также пошли стандарты, вчера и сегодня были забиты мячи с угловых. Ксения Кунц, которая сегодня пробила с углового, стала лучшим игроком матча. В первый день была не слишком заметна Екатерина Гомзякова, которая должна была стать одним из лидеров команды, вместе с Ольгой Широковой. А сегодня Катя забила четыре мяча. Мы с утра её пытались раскачать, расшевелить. Если Широкова, наоборот, слишком эмоциональная, её нужно гасить, успокаивать, то Катя больше меланхолик, её надо тормошить, заводить.Что же касается стандартов, что тут очень многое зависит от подающего. А у нас подаёт Настя Шушарина, которая и так всю черновую работу на поле выполняет, носится как заведенная, вот три игры — и она все время поле беспрестанно, без замен. А она сама по себе маленькая, и у неё просто сил не хватает. Мы об этом не подумали — что ей может просто сил не хватить на подачу стандартов. Второй подающий, Марина Кухтина, — нестабильная. И она тоже хрупкого сложения! А Настя Шушарина ещё такой человек, что вся отдаётся игре, она слишком ответственная, переживать начинает, если что-то не так. Мы на неё слишком многое возложили. Ещё и угловые подавать! Но было слишком мало времени, и мы не стали рисковать, что-то менять. Она у нас одна подающая, в других командах таких ярко выраженных игроков вообще нет.Я сегодня сказал хоккеисткам, что они играют примерно на 30 процентов от того, что я от них требую. Вчера играли процентов на 10-15, а сегодня уже получше. Я же привык требовать по максимуму, работать со взрослой командой. Но тут же надо скидку делать, ведь играют ещё дети. Плюс ответственность такая — домашнее первенство мира! Так что я считаю: когда будет процентов 60-70 — вот это уже будет результат! Хорошо, если в воскресенье мы это увидим.В субботу все команды поедут на Байкал, а мы лучше покатаемся. Потому что я знаю по опыту своих команд: после выходного потом играть очень тяжело. Поэтому мы не поедем никуда, лучше покатаемся — хотя бы часик. Будем отрабатывать угловые, что-нибудь придумаем», — передаёт слова Межуева спецкор «Чемпионата» Вероника Песчинская.