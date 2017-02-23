Петухов: возможно, обращусь в Суд по правам человека

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира российский лыжникрассказал, какие действия намерен предпринять в связи с временным отстранением.«Прозвучала фраза, что все дела, которые ведутся в отношении спортсменов из доклада Макларена, могут быть закрыты весной. Я не хочу верить в это, потому что хочу, чтобы всё закончилось раньше. Я хочу спокойно выходить на тренировки и работать.Мы постараемся бороться. Если не будет убедительного ответа от Спортивного арбитражного суда, то, возможно, обращусь в Суд по правам человека, чтобы добиться компенсации. Нельзя вешать нос. В такой ситуации надо ещё сильнее доказывать волю к победе», — рассказал Петухов в эфире «Матч ТВ».