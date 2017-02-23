«СКА-Нефтяник» одолел «Водник» в ЧР по бенди, уступая 3:5

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в седьмом туре второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом на выезде одержал волевую победу над архангельским «Водником». Дальневосточные хоккеисты по ходу встречи уступали со счётом 3:5, но в итоге взяли верх — 6:5.«СКА-Нефтяник» одержал седьмую победу кряду, а северяне потерпели шестое поражение.«Водник» (Архангельск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:6 (4:3)Бондаренко, 9 (0:1), Попутников, 13 (1:1), Бефус, 17 (2:1), Петровский, 18 (2:2), Дергаев, 22 (3:2), Попутников, 29 (4:2), Бондаренко, 45 (4:3), Дергаев, 48 (5:3), Бондаренко, 52 (5:4), Шардаков, 81 (5:5), Шардаков, 86 (5:6).