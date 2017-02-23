Колобков: Устюгов выступает за всю команду и за тех, кого не допустили

Министр спорта РФпрокомментировал завоевание россияниномсеребра чемпионата мира по лыжным гонкам в Лахти в спринте свободным стилем.«Устюгов — большой молодец, выступает весь год стабильно на всех этапах Кубка мира, это заслуженная награда. Впереди гонки, ждём, что медаль не последняя, — всегда ждём их от него и будем болеть. Он сейчас выступает за всю команду и за тех, кого не допустили. Бьётся за всю Россию. Желаем удачи и поздравляем с заслуженной наградой», — приводит слова Колобкова ТАСС.