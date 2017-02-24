Нортуг: возможно, не ограничусь двумя гонками на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец, у которого на данный момент статус запасного члена сборной Норвегии, дал понять, что готов принять участие в нескольких гонках на ЧМ-2017. Роль запасного члена сборной Норвегии даёт ему возможность выступить лишь в гонке на 50 км (помимо спринта). Опытный спортсмен, который пропустил значительную часть сезона из-за плохой физической готовности, вышел в финал спринтерской гонки чемпионата мира — 2017, пусть и не смог завоевать медаль.«Никогда я ещё не был так рад пятому месту. Конечно, так говорить неправильно, ведь элитный спортсмен всегда должен быть нацелен на победу, но для меня это положительный знак. Возможно, я не ограничусь двумя гонками на этом чемпионате мира. Если у кого-то возникнут проблемы, то я буду во всеоружии. Возможно, тренеры выведут кого-то из основы», — приводит слова Нортуга NRK.