IAAF допустила Сидорову, Сивкову и Сокирского к стартам под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, бегунью Кристину Сивкову и метателя молота Алексея Сокирского к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом, отклонив шесть других заявок россиян, сообщает пресс-релиз IAAF. В документе отмечается, что участие россиян будет зависеть от правил каждого конкретного турнира.
Всего IAAF получила 48 заявок от российских легкоатлетов, 28 из них были одобрены Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.