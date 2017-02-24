IAAF допустила Сидорову, Сивкову и Сокирского к стартам под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила прыгунью с шестом, бегуньюи метателя молотак участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом, отклонив шесть других заявок россиян, сообщает пресс-релиз IAAF. В документе отмечается, что участие россиян будет зависеть от правил каждого конкретного турнира.Всего IAAF получила 48 заявок от российских легкоатлетов, 28 из них были одобрены Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.