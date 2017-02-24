Нортуг: Устюгов не сможет спать, узнав, что я поеду на последнем этапе эстафеты

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежецне исключил возможности своего выступления в эстафете на чемпионате мира в Лахти. Нортуг, который пропустил значительную часть сезона из-за слабой физической готовности, вышел в финал спринтерской гонки чемпионата мира — 2017, но не смог завоевать медаль.«Это может случиться. Они понимают, что если я восстановлюсь после спринтерской гонки, то форма будет ещё лучше. Думаю, Устюгов не сможет спать ночью, если узнает, что я поеду на последнем этапе», — цитирует Нортуга Dagbladet.