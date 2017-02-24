Немцы заняли весь пьедестал в лыжном двоеборье на ЧМ, Барков — 24-й

В Лахти (Финляндия) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В лыжном двоеборье весь пьедестал заняли немецкие спортсмены. Чемпионом мира стал Йоханнес Ридзек. Серебро в активе Эрика Френцеля, бронзу завоевал Бьорн Кирхайзен. Лучший из россиян, Вячеслав Барков, финишировал 24-м.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Лахти.
Лыжное двоеборье. К-100 + 10 км
1. Йоханнес Ридзек (Германия) – 26.19,6.
2. Эрик Френцель (Германия) – +14,9.
3. Бьорн Кирхайзен (Германия) – +30,0…
24. Вячеслав Барков (Россия) – +1.50,7…
32. Эрнест Яхин (Россия) – +2.21,8…
43. Самир Мастиев (Россия) – +3.39,2…
53. Нияз Набеев (Россия) – + 6.35,3.