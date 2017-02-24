Стали известны соперники сборных РФ по водному поло на ЧМ в Будапеште

Женская сборная России по водному поло на групповом этапе чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште (Венгрия) сыграет с командами Австралии, Казахстана и Греции, сообщает официальный сайт Федерации водного поло России. Жеребьёвка соревнований состоялась в столице Венгрии 24 февраля.Мужская сборная России по водному поло на групповом этапе соревнований сразится с командами США, Японии и Хорватии.Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 16 по 28 июля 2017 года.