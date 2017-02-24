Цветков завоевал золото в спринте на Всемирных военных играх

Российский биатлонист Максим Цветков одержал победу в спринте на Всемирных военных играх в Сочи. Второй результат продемонстрировал болгарин Владимир Илиев. Третьим стал его соотечественник Красимир Анев.
Всемирные военные игры. Биатлон. Сочи.
Спринт. Мужчины
1. Максим Цветков (Россия) — 27.01,3 (1).
2. Владимир Илиев (Болгария) — +13,9 (3).
3. Красимир Анев (Болгария) — +14,9 (1).
6. Матвей Елисеев (Россия) — +59,1 (2).
15. Сергей Клячин (Россия) — +2.07,2 (4).
17. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.14,9 (3).
18. Алексей Корнев (Россия) — +2.17,9 (2).