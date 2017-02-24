Боярских и Смирнова выиграли спринтерские гонки на чемпионате УрФО

В Тюмени продолжается первенство Уральского федерального округа по биатлону. В спринте победы одержали Евгений Боярских и Кристина Смирнова. Вторыми стали Дмитрий Иванов и Лариса Куклина, третьими — Илья Серков и Екатерина Шумилова.
Биатлон. Чемпионат Уральского федерального округа. Тюмень
Спринт. 10 км. Мужчины
1. Евгений Боярских (ХМАО) — 26.08,1 (1).
2. Дмитрий Иванов (ХМАО) — +13,0 (1).
3. Илья Серков (Тюменская область) — +20,3 (1).
Спринт. 7,5 км. Женщины
1. Кристина Смирнова (ХМАО) — 21.23,8 (0).
2. Лариса Куклина (ЯНАО) — +3,4 (0).
3. Екатерина Шумилова (ХМАО) — +7,3 (1).