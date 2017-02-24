Гараничев: Шипулин поставил Фуркада на место, в конце ЧМ тот вёл себя по-другому

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление на чемпионате мира в Хохфильцене, а также рассказал об отношениях с соперниками из Франции. В спринте он занял 10-е место, в гонке преследования и индивидуальной гонке — 20-е, а в масс-старте — 11-е.«По пятибалльной шкале оцениваю чемпионат мира примерно на троечку. Были позитивные моменты, но остался осадок из-за того, что не удалось показать более высокий результат.Начинался для нас чемпионат удачно – с бронзы в миксте. Думали, что всё в том же духе и продолжится. Но чего-то не хватало. Пока не случилась мужская эстафета. Гонка держала в напряжении с первого и до последнего этапа. Парни – красавцы, они выступили великолепно.Я не тренер, мне сложно сказать, почему так сложилось в женской команде. В гостинице мы всё время были вместе, как единая команда общались, поддерживали друг друга. Но их состояние и готовность я оценить не могу.Общался ли нормально с французскими биатлонистами? Никаких проблем с теми же Симоном Фуркадом или Жаном-Гийомом Беатриксом никогда не было. Последний так и вовсе немножко говорит на русском. Да, у Мартена Фуркада с Антоном Шипулиным случилась перепалка. Но Антон поставил его на место. И в конце чемпионата мира Мартен вёл себя уже по-другому», — цитирует Гараничева «Тюменская арена».