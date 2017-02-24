МОК начал перепроверку проб 28 российских спортсменов с Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет приступил к перепроверке допинг-проб 28 российских спортсменов, взятых у них на Олимпийских играх — 2014 в Сочи, сообщает официальный сайт организации.Все эти 28 спортсменов были упомянуты во второй части доклада юриста Ричарда Макларена, возглавлявшего независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства по расследованию ситуации с допингом в России. Вторая часть доклада Макларена была представлена в декабре 2016 года в Лондоне.После первой части доклада Макларена российским легкоатлетам было запрещено участие в международных турнирах, в том числе и в Олимпийских играх — 2016.