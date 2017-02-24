Россиянка Егорова — шестая в спринте на юношеском ЧМ по биатлону

Призёр юношеского чемпионата мира в индивидуальной гонке россиянказаняла шестое место в спринте среди девушек. Она допустила два промаха и проиграла чуть больше полутора минут итальянке, которая пробежала один штрафной круг. Серебряная и бронзовая награды достались австрийкеиз Италии.1. Ирене Лардшнайдер (Италия) — 19.48,3 (1).2. Анна Гандлер (Австрия) — +1.06,5 (1).3. Самуэла Комола (Италия) — +1.18,1 (0).6. Кристина Егорова (Россия) — +1.34,4 (2).12. Анастасия Гореева (Россия) — +1.40,8 (3).15. Екатерина Санникова (Россия) — +2.06,1 (3).66. Владислава Гаврилова (Россия) — +5.08,3 (6).