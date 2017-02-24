Венесуэльский лыжник подарил € 2 тыс. двум спортсменам из Финляндии

Венесуэльский лыжникподарил € 2 тыс., которые остались от суммы, собранной для его поездки на чемпионат мира в Контиолахти, двум финским лыжникам, сообщает финский бизнесмен Алекси Валавуори.«В спонсорской кассе Адриана осталось всего € 2 тыс., которые будут переданы в качестве стипендии двум лучшим финским лыжникам по итогам спринта Ристоматти Хаколе и Мари Лаукканену — каждому по € 1 тыс.», — написал Валавуори в своём «Инстаграме».Помимо этого, Солано планирует открыть своё интернет-магазин, в котором будут продаваться шапки с его именем, вся выручка из которого пойдёт на развитие юниорского лыжного спорта в Финляндии в качестве благодарности финнам, которые помогли ему принять участие в ЧМ.