Айрапетян и Захарова завоевали бронзу Всемирных военных игр в шорт-треке

Россиянезавоевали бронзовые медали Всемирных зимних военных игр, которые проходят в Сочи, на дистанции 500 метров в шорт-треке.Победу в финальном забеге среди мужчин одержал китаец, вторым стал его соотечественник —. Ещё один россиянин,, стал пятым.У женщин золотую медаль завоевала итальянка, второй стала китаянкаЕще одна россиянка, трехкратная чемпионка Европы, упала во время полуфинала, но выиграла утешительный финал.