Айрапетян и Захарова завоевали бронзу Всемирных военных игр в шорт-треке

Россияне Денис Айрапетян и Евгения Захарова завоевали бронзовые медали Всемирных зимних военных игр, которые проходят в Сочи, на дистанции 500 метров в шорт-треке.
Победу в финальном забеге среди мужчин одержал китаец Хунчжи Ху, вторым стал его соотечественник — Шуай Ян. Ещё один россиянин, Даниил Ейбог, стал пятым.
У женщин золотую медаль завоевала итальянка Ариана Фонтана, второй стала китаянка Янг Янг. Еще одна россиянка, трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова, упала во время полуфинала, но выиграла утешительный финал.