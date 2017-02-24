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Айрапетян и Захарова завоевали бронзу Всемирных военных игр в шорт-треке

24 февраля 2017, пятница. 19:39. Другие
Россияне Денис Айрапетян и Евгения Захарова завоевали бронзовые медали Всемирных зимних военных игр, которые проходят в Сочи, на дистанции 500 метров в шорт-треке.

Победу в финальном забеге среди мужчин одержал китаец Хунчжи Ху, вторым стал его соотечественник — Шуай Ян. Ещё один россиянин, Даниил Ейбог, стал пятым.

У женщин золотую медаль завоевала итальянка Ариана Фонтана, второй стала китаянка Янг Янг. Еще одна россиянка, трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова, упала во время полуфинала, но выиграла утешительный финал.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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