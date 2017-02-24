Межуев: очевидно, полуфинал с норвежками девушки выиграли ещё в раздевалке

Главный тренер юношеской сборной России по хоккею с мячомпрокомментировал победу над сборной Норвегии со счётом 4:0 в полуфинале первенства мира среди девушек.«В самом начале, уже на 11-й минуте, мы с тренерами взяли тайм-аут, потому что сразу увидели: игра идёт не так. Это не то, что мы хотели показать, о чём договаривались в раздевалке. Мы попробовали встряхнуть девчонок ещё раз, но что-то с самого начала не заладилось. И перестроиться на более умную игру мы не смогли. Очевидно, этот матч девушки уже выиграли, ещё в раздевалке. Что ж, такие матчи, как сегодня, тоже надо выигрывать. Мы это сделали, шагнули в финал. Теперь нужно только одно — всё забыть и готовиться. Остаётся надеяться, что это хороший урок для нашей команды. Будем искоренять благодушие, самоуверенность и готовиться к решающей игре — финалу. В субботу у сборной России игр нет, мы проведём тренировку, посвятим её отработке стандартных положений», — передаёт слова Межуева корреспондент «Чемпионата» Вероника Песчинская.