Гомзякова: россиянки выйдут на финал со сборной Швеции достойно бороться

Россиянка Екатерина Гомзякова, признанная лучшим игроком полуфинала первенства мира по хоккею с мячом среди девушек, в котором россиянки выиграли у норвежек, прокомментировала победу со счётом 4:0.«Что-то сегодня помешало нам набрать скорость. Скорее всего, лёд. Сегодня было очень тепло, яркое солнце. И в конце игры, когда я начинала идти на вираж, то уже чувствовала, как у меня лезвие проваливается в лёд. Тяжело было бежать, набирать скорость, а как раз скорость — сильная сторона сборной России, но сегодня показать её было сложно. Но всё равно мы не надломились и сделали свое дело.Проблема ещё и в том, что мы все — Ольга Широкова, Наталья Журавлева, Ксения Кунц, Настя Шушарина и я — каждый был лидером в своей команде и «вывозил» игру на себе, вёл за собой. А здесь собраны лучшие, и мы не успели сыграться, наладить взаимопонимание. Конечно, мы стали почаще играть в пас. Но всё равно пока нам это сложно. Думаю, что мы исправим свои ошибки и на финал со сборной Швеции выйдем бороться, защищать честь своей страны достойно», — передаёт слова Гомзяковой корреспондент «Чемпионата» Вероника Песчинская.