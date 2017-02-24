Результаты 2-й попытки скелетонисток на ЧМ отменили из-за сильного снегопада

Организаторы чемпионата мира по скелетону, который проходит в Кёнигзее с 13 февраля, отменили результаты второго заезда на соревнованиях среди женщин, о чём сообщает официальный «твиттер» Международной федерации бобслея и скелетона.Причиной такого решения стал сильный снегопад, который начался во время второго заезда, в результате чего лидеры первого заезда показали значительно худшие результаты. Позже организаторы решат, какое количество попыток будет достаточным для определения победителя и призёров.Чемпионат мира по бобслею и скелетону в Кёнигзее будет продолжаться до 26 февраля.