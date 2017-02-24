Бабиков: какой-то футболист, не выходя на поле, заработал больше Дальмайер на ЧМ

Чемпион мира в эстафете биатлонистпрокомментировал сообщения СМИ о размере призовых спортсменам на первенстве планеты в Австрии. Сообщалось, что пятикратная чемпионка мира немказаработала € 65 тыс., а Цветков и Бабиков — по € 5 тыс.«В таких «исследованиях» не учтены налоги. За победу в пасьюте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде давали € 13 тыс. Из них я получил € 8 тыс. СМИ говорят, что в том году Антон Шипулин заработал € 120 тыс. На самом деле — € 80 тыс. Конечно, кто-то скажет, что € 80 тыс. — тоже большие деньги, но сколько людей могут сделать работу Шипулина? Не считаю, что это какие-то нереальные деньги. Соответственно, из моей суммы, заработанной на ЧМ-2017, тоже надо вычесть налоги. От € 5 тыс. спортсмену остается € 3,3 тыс. Также спортсмены делятся с бригадой сервиса — таково негласное правило. Вот скажите, Дальмайер или мы с Цветковым разве не заслужили этих денег? Дальмайер с таким трудом завоевала медали на чемпионате мира — с ума сойти. А какой-нибудь футболист в это время сидел на скамейке запасных во время матча и заработал в 50 раз больше, чем Дальмайер. Напомню, из-за сумасшедших нагрузок она не могла отсидеть пресс-конференцию — так ей было плохо.Не рассуждаю, что я проделываю больший объём работы, чем футболист. У меня все одноклассники работают либо на заводе, либо в какой-то фирме с утра до ночи и зарабатывают совершенно смешные деньги. Разве это справедливо? Поэтому стараюсь не думать о том, кто сколько зарабатывает. Не деньги определяют счастье. Когда люди сталкиваются с моей семьёй, родителями, все поражаются, что мы жили в однокомнатной квартире вшестером вместе с собакой. Отец тогда один работал, на стройке. Но от этого наша семья была не менее счастлива, чем семьи, которые обладали всем. Поэтому если футболист, который сидит на скамейке запасных и зарабатывает в 50 раз больше меня, счастлив, то он молодец. Но он не счастливее меня… Может быть, богачу только кажется, что он счастлив. Во-первых, тот, кто богаче, пытается больше работать. А мой брат-двойняшка не преминёт уйти пораньше с работы, чтобы поиграть с дочкой. Для него всё счастье — в ребёнке, а не в том, сколько он зарабатывает на работе», — приводит слов Бабикова «Советский спорт».