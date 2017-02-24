Хан-Магомедов завоевал бронзу на этапе Гран-при по дзюдо в Германии

Россиянин Камал Хан-Магомедов стал бронзовым призёром этапа Гран-при по дзюдо в Германии в весовой категории до 66 кг. Его соотечественницы, Анастасия Павленко, Алеся Кузнецова, Галина Сагитова, Анастасия Конкина и Дарья Межецкая, до медальных схваток не добрались.1. Болдбаатар Ганбат (Монголия).2. Амиран Папинашвили (Грузия).3. Амартувшин Дашдава (Монголия) и Фелипе Пелим (Бразилия).1. Важа Маргвелашвили (Грузия).2. Нориито Исода (Япония).3. Тай Фликер (Израиль) и Камал Хан-Магомедов (Россия).1. Фуна Тонаки (Япония).2. Мелани Клемен (Франция).3. Ноа Минскер (Израиль) и Моника Унгуреану (Румыния)…9-16. Анастасия Павленко (Россия).1. Ута Абе (Япония).2. Амандин Бушар (Франция).3. Александра-Лариса Флориан (Румыния) и Аи Сисиме (Япония)…9-16. Алеся Кузнецова (Россия), Галина Сагитова (Россия).1. Тереза Штолл (Германия).2. Сумия Доржсурен (Монголия).3. Жована Рогич (Сербия) и Нае Удака (Япония).5. Анастасия Конкина (Россия) и Дарья Межецкая (Россия).