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Балахничёв: в IAAF не готовы решать российский вопрос и сваливают всё на атлетов

24 февраля 2017, пятница. 22:31. Другие
Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничёв прокомментировал решение IAAF о допуске к международным стартам под нейтральным флагом трёх российских спортсменов, отклонении заявок шести атлетов и нерассмотрении до чемпионата Европы в помещении остальных заявок.

«Для меня все решения IAAF являются неожиданными. Если вы создаёте систему, которая якобы позволит участвовать в соревнованиях «чистым» атлетам, то будьте добры обеспечить работу этой системы, чтобы люди понимали, по каким критериям они могут получить допуск, а не ждали месяцами, пропуская важнейшие старты. К сожалению, эта система не работает.

Честно говоря, вердикт IAAF не стал откровением, потому что там постоянно придумывают какие-то новые условия. Нельзя забывать и о такой псевдосудебной организации, как комиссия по допуску IAAF. Сомневаюсь, что юридический инструментарий заседающих в ней людей справедливый и легитимный.

Не слышал ранее о том, что спортсмены для допуска должны состоять в международном пуле не менее 12 месяцев. Наверное, данный пункт фигурировал в документах, которые получила российская сторона. Но само по себе такое правило — нонсенс. При чём тут международный пул, если можно просто взять биологический паспорт спортсмена и посмотреть результаты его допинг-проб за последние 12 месяцев? Тогда всё сразу станет понятно. Мне кажется, в IAAF просто не готовы решать российский вопрос, а потому сваливают всё на легкоатлетов.

Если они решили перепроверить пробы, пусть тогда отстраняют всех спортсменов, которые участвовали в ЧМ-2015. Ведь все должны находиться в одинаковых условиях. Или, получается, подозревают только наших? Должна же существовать какая-то общая справедливость. Ведь в России большой процент «чистых» спортсменов, способных показывать очень высокие результаты», — приводит слова Балахничёва RT.
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Валентин Балахничёв Допинг
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24 февраля 2017, пятница
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