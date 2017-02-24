Скелетонистки не будут повторять вторую попытку на ЧМ в Кёнигзее

Организаторы чемпионата мира по бобслею и скелетону в Кёнигзее приняли решение не повторять вторую попытку, результаты которой были отменены из-за сильного снегопада, сообщается на официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона.Во второй попытке лидировавшие по итогам первой спортсменки показали значительно худшие результаты, что и стало причиной решения её отменить. Третья и четвёртая попытки пройдут завтра, 25 февраля.На данный момент лидирует немка Жаклин Лёллинг, а лучший российский результат — девятое место Елены Никитиной.