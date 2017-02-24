Медведев объявил Всемирные военные игры в Сочи открытыми

Председатель правительства РФобъявил Всемирные военные игры в Сочи 2017 года открытыми.«Сегодня мы открываем III зимние Всемирные военные игры 2017 года. Я приветствую спортсменов, участников соревнований, всех наших гостей, болельщиков, поклонников зимних видов спорта. Верю, что Сочи принесёт вам удачу и подарит яркий, зрелищный праздник.Здесь точно собрались самые лучшие команды, самые сильные, а значит, игры будут по-настоящему зрелищными и интересными. Искренне желаю спортсменам показать отличные результаты, проявить выдержку и уважение к соперникам, а гостям игр — получить незабываемые впечатления. Уважаемые участники и гости, объявляю III зимние Всемирные военные игры 2017 года открытыми!» — приводит слова Медведева официальный сайт Правительства РФ.