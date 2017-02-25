Захарова: это шорт-трек, это скорости — не каждый раз ты будешь на первом месте

Бронзовая медалистка Всемирных зимних военных игр в шорт-треке россиянкарассказала, почему ей не удалось выиграть.«Был достаточно тяжёлый день. Вроде бежали всего четыре раза, но это было в бешеном темпе – 15 минут между забегами. Это очень тяжело, особенн, когда ты бежишь каждый забег на максимуме. Плюс у меня не всё получилось в финале. Конечно, хотелось бы побороться за золото. Но мы все реалисты и прекрасно понимаем, в какой компании я бежала. Был достаточно интересный забег. Я почерпнула для себя что-то хорошее, что-то плохое. Сделала выводы, чтобы дальше уже побеждать.Получилось так, что Фонтана обогнала меня в начале дистанции, через несколько поворотов. Потом я пыталась её обогнать, но, к сожалению, не хватило немножко скорости. В этот момент я потеряла скорость, так как мне пришлось тормозить, чтобы не сбить её. Как раз эта ошибочка не дала мне прийти ни на первом месте, ни на втором. После неё произошла ещё небольшая помарка, когда китаянка смогла меня обогнать. Но это шорт-трек, это скорости, это спорт. Не каждый раз ты будешь на первом месте. Нужно сделать для себя выводы. Но на самом деле я рада. В этом сезоне это одна из таких медалей, вернее, вообще вторая медаль. Сезон был достаточно неоднозначным и тяжёлым для меня», — приводит слова Захаровой «Советский спорт».