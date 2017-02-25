Президент CISM: выбрали Сочи столицей Игр без оглядки на политическую обстановку

Президент Международного совета военного спорта (CISM) полковникна пресс-конференции, посвящённой открытию III зимних Всемирных военных игр, рассказал о выборе России страной — хозяйкой Игр.«Мы выбирали Россию без оглядки на политическую обстановку, поскольку в нашей организации нет места политике. Россия – полноправный член организации и играет очень важную роль в CISM. Все страны-члены участвуют в CISM на равной основе. Страна-хозяйка должна следовать определённым стандартам нашей организации, и Сочи как олимпийский город полностью соответствовал требованиям CISM к проведению спортивных соревнований. Международный совет военного спорта создан с целью продвижения мира. В своей деятельности мы всегда следуем принципу «Дружба через спорт». В России очень холодно на улице, но очень тепло благодаря вашему гостеприимству», – приводит слова Аль-Шино пресс-служба Игр.