Елисеев: психологически трудно бежать в первый год каждую гонку на Кубке мира

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринте на Всемирных военных играх в Сочи. Елисеев занял 6-е место, отстав от победителя, Максима Цветкова, почти на минуту.«Нерадостные ощущения от гонки, хотелось попасть в призовую тройку. Конечно, я расстроен. Если тренеры решат, то буду бежать в смешанной эстафете, потом поеду на Кубок IBU в Контиолахти.Организм не может всё время быть на пике, и в январе случился нормальный спад, однако он всё же был слишком сильный. Наверное, психологически трудно бежать в первый год каждую гонку на Кубке мира, и это меня, наверное, и „подбило“», — приводит слова Елисеева портал «Биатлон зимой и летом».