Латыпов: в спринте на Всемирных военных играх выложился на все сто

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринте на Всемирных военных играх в Сочи, где он занял 17-е место.«Гонка прошла достаточно хорошо, физически чувствовал себя тоже нормально, лыжи катили убедительно, несмотря на такую сложную погоду. Немного не справился со стрельбой. А так я старался, выложился на все сто, чтобы показать достойный результат и быть поближе к лидерам. Буду готовиться к чемпионату России, чтобы хорошо завершить сезон», — приводит слова Латыпова портал «Биатлон зимой и летом».