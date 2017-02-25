Кечкина выиграла Военнные игры в Сочи в спортивном ориентировании на лыжах

Россиянка Мария Кечкина победила в спортивном ориентировании на лыжах на Всемирных военных играх в Сочи. Второе место заняла её соотечественница Татьяна Оборина, а бронзовая медаль досталась Антонии Григоровой из Болгарии. Соревнования проходили на стадионе лыжного-биатлонного комплекса «Лаура».
III зимние Всемирные военные игры. Сочи, Россия
Спортивное ориентирование на лыжах. Женщины
1. Мария Кечкина (Россия) — 35.33.
2. Татьяна Оборина (Россия) — 38.44.
3. Антония Григорова (Болгария) — 39.28.