Рахимова — четвёртая в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае

Канадец Майкл Кингсбери победил в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Тайву. Россиянин Егор Ануфриев стал 11-м. Cреди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала француженка Перрин Лафон, а россиянка Регина Рахимова остановилась в шаге от пьедестала.
Фристайл. Этап Кубка мира. Тайву, Китай
Мужчины. Могул
1. Майкл Кингсбери (Канада) – 86,00.
2. Броди Саммерс (Австралия) – 81,75.
3. Мэт Грэхем (Австралия) – 81,12…
11. Егор Ануфриев (Россия) – 76,18…
26. Максим Михайлов (Россия) – 61,01.
Женщины. Могул
1. Перрин Лафон (Франция) – 80,01.
2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 79,26.
3. Бриттни Кокс (Австралия) – 76,52.
4. Регина Рахимова (Россия) – 75,28…
15. Марика Пертахия (Россия) – 69,05.