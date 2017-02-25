Хренников стал пятикратным чемпионом зимних Всемирных военных игр

Россиянинпобедил в спортивном ориентировании на лыжах на Всемирных военных играх в Сочи и стал пятикратным чемпионом соревнований. Второе место занял болгарин Станимир Беломажев, а бронзовая медаль в активе ещё одного россиянина Степана Малиновского. Соревнования проходили на стадионе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура».1. Эдуард Хренников (Россия).2. Станимир Беломажев (Болгария).3. Степан Малиновский (Россия).