Хренников стал пятикратным чемпионом зимних Всемирных военных игр

Россиянин Эдуард Хренников победил в спортивном ориентировании на лыжах на Всемирных военных играх в Сочи и стал пятикратным чемпионом соревнований. Второе место занял болгарин Станимир Беломажев, а бронзовая медаль в активе ещё одного россиянина Степана Малиновского. Соревнования проходили на стадионе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура».
III зимние Всемирные военные игры. Сочи, Россия
Спортивное ориентирование на лыжах. Мужчины
1. Эдуард Хренников (Россия).
2. Станимир Беломажев (Болгария).
3. Степан Малиновский (Россия).