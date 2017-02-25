Врач сборной Норвегии: 50-70 % наших лыжников страдают астмой

Врач сборной Норвегии по лыжному спортурассказал, сколько членов норвежской команды, выступающей на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти, имеют проблемы с дыханием.«Я точно не считал, но могу сказать, что от 50 до 70% членов сборной Норвегии имеют диагноз астма. Некоторые из них каждый день используют медицинские препараты», — приводит слова Ольберга VG.Ранее сообщалось, что препараты от астмы регулярно используют многие норвежские лыжники, включая Марит Бьорген и Мартина Йонсруда Сундбю.