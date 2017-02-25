Чирцова — шестая в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Миассе

Француз Арно Боволента победил в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Миассе. Среди женщин первенствовала канадка Мариэль Томпсон, а россиянка Анастасия Чирцова показала шестой результат.
Фристайл. Этап Кубка мира. Миасс, Россия
Мужчины. Ски-кросс
1. Арно Боволента (Франция).
2. Тим Хронек (Германия).
3. Даниэль Бонакер (Германия)…
16. Игорь Омелин (Россия)…
35. Егор Коротков (Россия)…
40. Артём Набиулин (Россия)…
43. Максим Вихров (Россия).
44. Кирилл Меренков (Россия).
45. Семён Денщиков (Россия).
Женщины. Ски-кросс
1. Мариэль Томпсон (Канада).
2. Сандра Нэслунд (Швеция).
3. Офелия Давид (Франция)…
6. Анастасия Чирцова (Россия)…
17. Екатерина Мальцева (Россия)…
19. Майя Аверьянова (Россия).
20. Виктория Завадовская (Россия).