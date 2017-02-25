Нортуг назвал условие, при котором побежит марафон на ЧМ в Лахти голым

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петер Нортуг поделился ожиданиями от скиатлона на чемпионате мира в Лахти, а также оценил шансы на успех шведа Калле Хальварссона.
«Давно в скиатлоне на чемпионатах мира не было такого явного фаворита, каким сейчас является Мартин Йонсруд Сундбю. Ему надо быть спокойным и просто первым пересечь финишную черту. Он выиграет, я не вижу никого, кто мог бы его одолеть.
Что касается Хальварссона, то, если он выиграет скиатлон, я побегу марафон здесь голым», — приводит слова Нортуга Expressen.