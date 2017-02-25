Колобков: в принципе, мы согласны с формулировками ВАДА

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера о том, что Всемирное антидопинговое агентство признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.
«ВАДА всё сказало в своём обращении. И, в принципе, мы согласны с формулировками. Мы продолжаем работать с организацией над восстановлением РУСАДА и приведением его в соответствие с кодексом ВАДА», — приводит слова Колобкова ТАСС.