Колобков: в принципе, мы согласны с формулировками ВАДА

Министр спорта РФпрокомментировал заявление генерального директора Международного олимпийского комитетао том, что Всемирное антидопинговое агентство признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководствомнедостаточно доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.«ВАДА всё сказало в своём обращении. И, в принципе, мы согласны с формулировками. Мы продолжаем работать с организацией над восстановлением РУСАДА и приведением его в соответствие с кодексом ВАДА», — приводит слова Колобкова ТАСС.