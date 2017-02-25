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Колобков: в принципе, мы согласны с формулировками ВАДА

25 февраля 2017, суббота. 13:35. Другие
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера о том, что Всемирное антидопинговое агентство признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.

«ВАДА всё сказало в своём обращении. И, в принципе, мы согласны с формулировками. Мы продолжаем работать с организацией над восстановлением РУСАДА и приведением его в соответствие с кодексом ВАДА», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Павел Колобков ВАДА Допинг
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