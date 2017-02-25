Бьорген выиграла скиатлон на ЧМ в Лахти, Чекалёва — седьмая, Седова — девятая

Норвежка Марит Бьорген победила в скиатлоне на 15 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти. Второй финишировала финка Криста Пармакоски, а замкнула тройку призёров шведка Шарлотта Калла. Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалёва, показавшая седьмой результат.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Скиатлон, 15 км
1. Марит Бьорген (Норвегия) — 37.57,5.
2. Криста Пармакоски (Финляндия) — +4,8.
3. Шарлотта Калла (Швеция) — +32,0…
7. Юлия Чекалёва (Россия) — +1.05,7…
9. Анастасия Седова (Россия) — +1.15,3…
14. Полина Кальсина (Россия) — +2.05,1…
33. Анна Медведева (Россия) — +3.44,3.