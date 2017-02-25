Бьорген обошла Вяльбе по количеству побед на ЧМ по лыжным гонкам

Норвежкапобедила в скиатлоне на 15 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Для 36-летней спортсменки эта золотая медаль стала 15-й в карьере на чемпионатах мира.Таким образом, Бьорген стала единоличным лидером по количеству побед в гонках чемпионатов планеты, опередив по этому показателю советскую и российскую лыжницу, возглавляющую сейчас Федерацию лыжных гонок России и являющуюся главным тренером сборной России. В активе Вяльбе 14 золотых наград на чемпионатах мира.