Вылегжанин: обидно, что FIS слушает Макларена, а не спортсменов

Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игрпрокомментировал заявление генерального директора Международного олимпийского комитетао том, что Всемирное антидопинговое агентство признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководствомнедостаточно доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.«Если такие новости появляются, значит, имеет место неслаженная работа. Обидно, что Международная федерация лыжного спорта слушает Макларена, а не спортсменов. Возможно, это политический ход, чтобы мы не участвовали в чемпионате мира. Но надежда, что всё закончится благополучно, не пропадает.Ситуация с отстранением нашей команды несправедлива. Мы сражались за себя и рассчитывали выступить на чемпионате мира, бились вместе с адвокатами, писали объяснительные и говорили, что мы не виноваты", — приводит слова Вылегжанина «RT на русском».