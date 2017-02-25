Зубков: когда дело в отношении России закроют, тогда и будем радоваться

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации бобслея Россиипрокомментировал заявление генерального директора Международного олимпийского комитетао том, что Всемирное антидопинговое агентство признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководствомнедостаточно доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.«Мы активно работаем с международной федерацией в допинговом вопросе, а всё то, что сейчас происходит, — результат совместной работы. На достигнутом мы не останавливаемся, а спортсмены сейчас полностью сконцентрированы на чемпионате мира и этапах Кубка мира.Когда полностью дело в отношении России будет закрыто, тогда и можно будет радоваться. Происходящее сейчас мы воспринимаем как промежуточный этап», — приводит слова Зубкова «RT на русском».