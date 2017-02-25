Свищёв: все поняли, что без России международный спорт немножко кастрированный

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал письмо Международного олимпийского комитета, в котором говорится, что Всемирное антидопинговое агентство признало нехватку доказательств вины россиян в докладе Ричарда Макларена.
«Нас услышали, нас увидели и нас поняли. Необходимо использовать ту позитивную новость, что есть, и вступить в диалог с ВАДА, с МОК для того, чтобы восстановить в правах всех наших спортсменов, все наши федерации, все наши ведомства. Международная общественность поняла, что без российского спорта международный спорт немножко кастрированный.
Если ВАДА заметила в докладе Макларена неточности, необходимо провести внутреннее расследование и всё-таки задать вопрос комиссии, расследовать её деятельность, чтобы понять, на каких основаниях информация, не подтверждённая доказательствами, выносится на свет божий. Такие вещи нельзя допускать в мире в условиях непростой международной ситуации — эту информацию используют наши недруги для отстранения наших спортсменов», — приводит слова Свищёва RT на русском.