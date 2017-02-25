Чекалёва: все места ниже третьего уже особо не радуют

Россиянка, ставшая седьмой в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти, прокомментировала своё выступление.«Я уже стояла на подиуме чемпионата мира, поэтому все места ниже третьего уже особо не радуют. Знаю, что могу быстрее. Есть небольшой осадок и от сегодняшней гонки: не всё получилось, не везде всё сделала, как хотела бы. Вот для Насти попадание в десятку – круто, а я уже куда старше, должна была бежать лучше. Могла бы зацепиться за четвёртое место. Для собственной уверенности это было бы лучше, чем седьмое.Ещё побегу классическую разделку, эстафету и 30 километров. Естественно, стоит задача завоевать медаль. Иначе зачем мы здесь? Тем более мы чувствуем, что женская команда на подъёме. В связи с этим есть оживление в женской команде, появляются дополнительные силы, подстёгиваем друг друга. Все надеемся только на лучшее», — приводит слова Чекалёвой «Спорт-экспресс».