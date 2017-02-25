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Устюгов победил в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти

25 февраля 2017, суббота. 16:41. Другие
Россиянин Сергей Устюгов победил в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти. Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, а замкнул тройку призёров ещё один представитель Норвегии Финн Хаген Крог.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Сергей Устюгов (Россия) — 1:09.16,7.
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +6,7.
3. Финн Хаген Крог (Норвегия) — +31,8…
8. Андрей Ларьков (Россия) — +36,1…
15. Александр Большунов (Россия) — +56,0…
17. Александр Бессмертных (Россия) — +1.08,7.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Бессмертных Андрей Ларьков Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов
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