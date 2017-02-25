Малиновский: определённой цели победить Стрельцова я перед собой не ставил

Российский биатлонистпрокомментировал свою победу в спринте на первенстве мира среди юношей в Словакии.«Между юношеским и юниорским чемпионатами мира — большая разница. Здесь конкуренция намного выше, но эмоций намного больше. Порой они очень сильно зашкаливают. На финишном круге меня вели, говорили, что я выигрывал пять секунд у второго места, а позже я узнал, что это был Кирилл Стрельцов. Я сразу подумал, что мы можем повторить то, что было на чемпионате Европы, когда мы заняли первое и второе места, но определённой цели победить Кирилла я перед собой не ставил. Форма у меня здесь не очень хорошая, и ветер вчера сильно мешал стрелять юношам, поэтому настраивался на хорошую работу на огневом рубеже. Сегодня ветер был явно на моей стороне.Конечно, жаль, что не удалось в этом году выступить в Острове, ведь дома и стены помогают. Погода здесь в первые дни не очень радовала, а в Острове сейчас солнце и мороз, что ближе нам. Сегодня мы проанализируем гонку, соберём её самые приятные и лучшие моменты и завтра выйдем с чистой и холодной головой и сделаем всё возможное, чтобы повторить успех», — приводит слова Малиновского официальный сайт СБР.