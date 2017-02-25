Закарин стал вторым на третьем этапе многодневки «Тур Абу-Даби»

Португалец Руй Кошта из UAE Team Emirates выиграл третий этап веломногодневки Мирового тура «Тур Абу-Даби». Вторым стал россиянин Ильнур Закарин, представляющий Katusha-Alpecin, а замкнул тройку лидеров голландец Том Дюмолин из Sunweb. В том же порядке спортсмены расположились в общем зачёте турнира.
Велошоссе. Мировой тур. «Тур Абу-Даби». ОАЭ
3-й этап. Абу-Даби — Джебель Хафит. 186 км
1. Руй Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) — 4.34,08.
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +0.
3. Том Дюмолин (Нидерланды, Sunweb) +0,10.
4. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo) +0,28.
5. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) +0,46.
6. Фабио Ару (Италия, «Астана») +0,46.
7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) +0,46…
10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) +0,58…
12. Ромен Барде (Франция, AG2R) +0,58.
13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) +1,01…
15. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) +1,05…
34. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») +1,57…
55. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) +3,26.
56. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») +3,26.
57. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +3,26…
87. Артур Ершов (Россия, «Газпром-РусВело») +7,25…
109. Николай Трусов (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42…
112. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +11,42…
114. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42…
122. Александр Порсев (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42…
134. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42…
136. Кирилл Свешников (Россия, «Газпром-РусВело») +11,42.
Общий зачёт
1. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) — 12.39,15.
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) +0,04.
3. Том Дюмолин (Нидерланды, Sunweb) +0,16.
4. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo) +0,38.
5. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) +0,56.
6. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) +0,56.
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») +0,56…
10. Ромен Барде (Франция, AG2R) +1,08…
12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) +1,08.
13. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) +1,11.
14. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) +1,15…
33. Сергей Фирсанов (Россия, «Газпром-РусВело») +2,07…
53. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») +3,36
54. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) +3,36…
56. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») +3,36…
86. Артур Ершов (Россия, «Газпром-РусВело») +7,35…
101. Александр Порсев (Россия, «Газпром-РусВело») +11,52…
117. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») +11,52…
121. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») +11,52…
124. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) +11,52…
137. Николай Трусов (Россия, «Газпром-РусВело») +13,39…
143. Кирилл Свешников (Россия, «Газпром-РусВело») +17,38.