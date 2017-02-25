13 голов Сабировой принесли «Астраханочке» победу в Лиге чемпионов

В домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов российский женский гандбольный клуб «Астраханочка» одержал победу над немецким «Тюрингером» со счётом 26:24. Самым результативным игроком матча стала Карина Сабирова, забившая половину мячей «Астраханочки» — 13.
В турнирной таблице группы 1 «Астраханочка» занимает шестое место, одержав в восьми матчах одну победу, «Тюрингер» с двумя победами — пятый.
В следующем матче «Астраханочка» 5 марта в гостях сыграет с черногорским клубом «Будучность».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа 1
«Астраханочка» (Россия) — «Тюрингер» (Германия) — 26:24 (17:12).