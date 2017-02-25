Климов стал 22-м в прыжках на лыжах с трамплина К-90 на ЧМ в Лахти

Россиянинстал 22-м в прыжках на лыжах с трамплина К-90 на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Лахти. Победу одержал австриец Штефан Крафт, опередивший немцев Андреаса Веллингера и Маркуса Айзенбихлера.Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти, ФинляндияПрыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-901. Штефан Крафт (Австрия) — 270,8.2. Андреас Веллингер (Германия) — 268,7.3. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 263,6…22. Евгений Климов (Россия) — 230,5…29. Денис Корнилов (Россия) — 217,6.30. Дмитрий Васильев (Россия) — 214,4…44. Алексей Ромашов (Россия) — 101,8.