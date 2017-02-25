Климов стал 22-м в прыжках на лыжах с трамплина К-90 на ЧМ в Лахти

Россиянин Евгений Климов стал 22-м в прыжках на лыжах с трамплина К-90 на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Лахти. Победу одержал австриец Штефан Крафт, опередивший немцев Андреаса Веллингера и Маркуса Айзенбихлера.
Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-90
1. Штефан Крафт (Австрия) — 270,8.
2. Андреас Веллингер (Германия) — 268,7.
3. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 263,6…
22. Евгений Климов (Россия) — 230,5…
29. Денис Корнилов (Россия) — 217,6.
30. Дмитрий Васильев (Россия) — 214,4…
44. Алексей Ромашов (Россия) — 101,8.