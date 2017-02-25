Устюгов: мне непонятно, почему Крюков выступает на ЧМ в Лахти основным бойцом

Российский лыжникпоставил под сомнение решение тренерского штаба сделать его напарником по командному спринту на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти«На самом деле, Никита сюда ехал запасным, и мне непонятно, почему он выступает здесь основным бойцом. По ходу сезона было видно, что он не очень хорошо готов, я до сих пор не верю, что он набрал необходимую для чемпионата мира форму. Это моё личное мнение. Так решил тренерский штаб. Думаю, Никита не знает мою позицию по этому вопросу, но многие болельщики тоже не понимают, с чем связано такое решение», — приводит слова Устюгова ТАСС.