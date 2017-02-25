Устюгов: думаю, Бургермайстер и Кнауте не очень рады моей победе

Чемпион мира в скиатлоне российский лыжник Сергей Устюгов уверен, что его бывшие тренеры Рето Бургермайстер и Изабель Кнауте, от которых он с товарищами по команде ушёл в группу Маркуса Крамера, не очень рады его победе на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
«Не знаю, доказал ли я им или нет, но я думаю, что сейчас они не очень рады моей победе. Да, даже так. Я читаю новости, и Рето высказался, что, мол, не знает, как я выиграл „Тур де Ски“ — я ведь не профессионал и всё такое.
Сюда приехал мой первый тренер Иван Брагин, и это его заслуга в моих медалях. Был случай, когда он не приехал в Фалун, и мы остались без медалей. Был разговор с ним, сказал, чтобы даже не думал не приехать. Он талисман!» – приводит слова Устюгова «Р-Спорт».