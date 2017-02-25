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«Кайрат» стал трёхкратным обладателем Кубка Ерёменко

25 февраля 2017, суббота. 22:49. Другие
Алма-атинский «Кайрат» в финальном матче Кубка Еременко по мини-футболу оказался сильнее новосибирского «Сибиряка» (4:3), став трёхкратным обладателем престижного трофея. Решающим в этом матче оказался 10-метровый удар в исполнении Михаила Першина на 45-й минуте.

Бронзовые медали завоевал «КПРФ», разгромивший в московском дерби «Дину» (9:3).

Мини-футбол. Кубок Ерёменко. Финал

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Кайрат» (Казахстан) – 3:4 (1:2).
Голы: Жоан, 19, Сими Сайотти, 27, Волынюк, 39 – Дуглас, 7, Дуглас Жуниор, 8, Диваней, 43, Першин, 45.

Матч за третье место

«Дина» (Москва) – «КПРФ» (Москва) – 3:9 (0:2).
Голы: Крутый, 27, Понкратов, 38, Багиров, 44 – Савостьянов, 6, Паулиньо, 23, 38, 48, Коробейников, 28, Лин, 31, Адри, 47, 48, Денисов, 49.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МФК Дина МФК Кайрат МФК КПРФ МФК Сибиряк
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